Roma-Frosinone, le probabili formazioni dei quotidiani: Celik in pole per la difesa

Dopo la conferenza fiume di José Mourinho, stasera la Roma scende in campo contro il Frosinone all'Olimpico. Una partita insidiosissima per tanti motivi, dal momento dei giallorossi alla forma fisica e mentale dei ciociari che sono in questo momento sopra in classifica. Assenti Smalling, Llorente e Renato Sanches, c'è ancora qualche dubbio su chi giocherà da 'braccetto' di destra, visto che lo Special One sembra orientato a confermare la difesa a tre. In vantaggio netto c'è Celik, le altre opzioni sono Karsdorp e Kristensen. Sulla destra il danese è avanti rispetto all'olandese per una maglia da titolare mentre sulla sinistra Spinazzola è in pole su Zalewski. A centrocampo nessun dubbio con Cristante, Paredes e Pellegrini con la coppia Dybala-Lukaku in attacco.