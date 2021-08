Roma-Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Abraham super, Veretout goleador

Il nuovo numero 9 giallorosso sugli scudi. Prestazione di livello anche per il francese autore di una doppietta

E' una grande Roma quella che batte la Fiorentina per 3 - 1. La prima partita in campionato della squadra allenata da José Mourinho coincide con una bella vittoria, anche grazie alla super prestazione del nuovo numero 9 giallorosso, Tammy Abraham. L'inglese è autore di 2 assist per le reti di Mkhitaryan e Veretout, che poi si ripeterà chiudendo il match. Nel mezzo il gol del pareggio viola di Milenkovic. Abraham ha anche provocato l'espulsione del portiere della Fiorentina Dragowski, lasciando la viola in 10 fino a metà del secondo tempo quando la doppia ammonizione per Zaniolo ha ristabilito la parità. Ora il prossimo apputamento giallorosso sarà giovedì prossimo per il ritorno dei play off di Conference League contro il Trabzonspor. L'andata è terminata con il punteggio di 2 a 1. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani di Roma-Fiorentina: