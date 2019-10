Roma-Borussia M’Gladbach, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Florenzi, ballottaggio in difesa

La Roma si prepara a scendere in campo nella terza partita del girone di Europa League. Una vittoria in casa con il Borussia Moenchengladbach stasera metterebbe una serissima ipoteca sul passaggio del turno. Fonseca, però, si trova a fronteggiare l’ennesima emergenza infortuni. Anche Santon ha dato forfait mentre Florenzi non è al meglio: proprio il capitano giallorosso riguarda il dubbio principale di formazione. Di seguito il probabile schieramento della Roma nella gara dell’Olimpico in programma alle 18.55.

LEGGO

Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko

IL TEMPO

Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Dzeko

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Antonucci, Zaniolo; Dzeko

LA REPUBBLICA

Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Juan Jesus; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Dzeko

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Pastore, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko