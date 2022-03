Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: in attacco torna Zaniolo

Nessun passo falso in una partita che vale la possibilità di ricominciare a credere nell'Europa che conta

La Roma scenderà in campo oggi pomeriggio all’Olimpico per affrontare l’Atalanta di Gasperini. Dopo la prestazione di Bergamo, Mourinho e i suoi sperano in un bis. La partita sarà decisiva per capire definitivamente se credere ancora nella lotta per l’Europa che conta. Per il match difesa a tre quasi obbligatoria: ancora Mancini, Smalling, Kumbulla favoriti su Ibanez, davanti Rui Patricio. Partenza in panchina per l'appena recuperato Sergio Oliveira e Veretout, preferiti a loro Pellegrini, Cristante reduce di una buona prestazione contro lo Spezia e ancora una volta Mkhitaryan costretto agli straordinari. Sulle fasce Karsdorp e ballottaggio tra Vina e Zalewski. Per l'attacco pochi dubbi, possibile vedere nuovamente titolare la coppia Zaniolo-Abraham che nella partita d'andata aveva trovato il gol.