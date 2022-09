Roma-Atalanta, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Matic-Cristante

La Roma vuole continuare la striscia di vittorie iniziata ad Empoli e proseguita all'Olimpico contro l'Helsinki. I giallorossi, contro l'Atalanta, affrontano per la seconda volta in stagione una diretta concorrente per le zone nobili della classifica. Mourinho si affida alla sua formazione tipo con il solito terzetto difensivo (Mancini, Smalling, Ibanez) a proteggere la porta di Rui Patricio. In mezzo al campo ballottaggio tra Cristante e Matic (con il primo in vantaggio) per far coppia con capitan Pellegrini. Sugli esterni invece, scelte obbligate visto l'infortunio di Karsdorp (out un mese e mezzo) e Zalewski con solo due allenamenti nelle gambe. Spazio dunque a Celik e Spinazzola. In attacco la qualità al potere: Dybala e Zaniolo agiranno alle spalle di Tammy Abraham, in gol sia all'andata che al ritorno lo scorso anno contro i nerazzurri di Gasperini.