Napoli-Roma, le pagelle dei quotidiani: Kluivert si eclissa, Mkhitaryan porta vivacità

La rivoluzione tattica di Fonseca al San Paolo non basta a evitare la terza sconfitta di fila. Segnali di vita dai giallorossi, che ripartivano dopo il lockdown puntando il quarto posto e ora provano a restare a galla per non finire settimi. Nel match di Napoli il migliore in campo è Pau Lopez, al rientro dopo la microfrattura al polso. Nella difesa a tre bocciato Ibanez, che sembra ancora non al livello dei compagni di reparto. Spinazzola a sinistra fa una delle sue migliori partite stagionali, mentre continua a deludere Zappacosta sulla corsia opposta. Mkhitaryan ci prova come può, Kluivert è in serata no. Dzeko lotta, ma riceve pochi palloni.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 7; Zappacosta 5, Mancini 6, Smalling 5,5 (30’ pt Fazio 5), Ibanez 4,5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 5,5 (31’ st Cristante 5,5), Veretout 5,5, Mkhitaryan 7; Kluivert 4 (21’ st Zaniolo 6), Dzeko 6. All.: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6,5; Zappacosta 5, Mancini 6, Smalling n.g. (30’ pt Fazio 5,5), Ibanez 5, Spinazzola 6; Pellegrini 6 (31’ st Cristante n.g.), Veretout 6, Mkhitaryan 6,5; Kluivert 5 (21’ st Zaniolo 6), Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 7; Zappacosta 5, Mancini 6, Smalling 6 (30’ pt Fazio 6), Ibanez 5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6 (31’ st Cristante 6), Veretout 6, Mkhitaryan 6,5; Kluivert 5 (21’ st Zaniolo 6), Dzeko 6. All.: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 7; Zappacosta 5, Mancini 5, Smalling 6 (30’ pt Fazio 5,5), Ibanez 5, Spinazzola 6,5; Pellegrini 6,5 (31’ st Cristante 5,5), Veretout 6, Mkhitaryan 7; Kluivert 5 (21’ st Zaniolo 6), Dzeko 6. All.: Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Azzi)

Lopez 8; Zappacosta 5,5, Mancini 5,5, Smalling 6 (30’ pt Fazio 5,5), Ibanez 5, Spinazzola 5,5; Pellegrini 6,5 (31’ st Cristante sv), Veretout 5,5; Mkhitaryan 6,5, Kluivert 5 (21’ st Zaniolo 6), Dzeko 5. All.: Fonseca 5.