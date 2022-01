Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini al posto di Miki

Il capitano torna a disposizione di Mourinho dopo un lungo stop pronto per i due big match

Josè Mourinho si prepara a giocare con il Milan di Pioli nella prima partita del girone di ritorno. D'obbligo portare a casa i tre punti per iniziare al meglio l'anno nuovo, sperando di veder scendere in campo una Roma simile a quella vista a Bergamo. In porta Rui Patricio, nonostante qualche problema alla schiena: come suo secondo in panchina però Boer e non Fuzato rimasto nella capitale perché positivo al Covid19. Per il match solita difesa a tre, Mancini, Smalling, Ibanez, il centrocampo potrebbe essere quello tipo, grazie al recupero del numero 7 giallorosso, formato da destra verso sinistra da Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina. In avanti nessun ballottaggio vista l'assenza di Mayoral e le non entusiasmanti ultime prestazioni di Shomurodov. Secondo i quotidiani ci sarà Nicolò Zaniolo a giocare di fianco ad Abraham, confermati dopo le buone prestazioni in coppia.