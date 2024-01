Milan e Roma, nessuna trattativa ma l’interesse arabo resta alto

La presenza dei club italiani a Riyad per la Supercoppa e per l'amichevole che il 24 gennaio la Roma disputerà contro l'Al-Shabab hanno riacceso le voci sull'interesse del mondo arabo per la Serie A. In particolare, a finire al centro di rumors su presunte trattative di mercato, con un'eco che rimbalza dal Golfo alla Penisola, sono stati in queste ultime ore il Milan e il club giallorosso, come riportato dal Sole 24 Ore. La Roma a più di 40 anni dall'ultima volta volerà a Riyadh per affrontare l'Al-Shabab, club della Roshn Pro-fessional League fondato 75 anni fa, all'Al-Awwal Park. L'amichevole è stata organizzata nell'ambito della Riyadh Season, la manifestazione con eventi sportivi, musicali e culturali che promuove l'immagine della capitale saudita e attrae oltre 15 milioni di visitatori, e che da qualche mese campeggia come main sponsor sulle maglie della Roma. In occasione della presentazione della partnership nell'ottobre dello scorso anno Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, ne aveva chiarito con queste parole le ragioni: "Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo. Il recente successo della Roma in Europarende il far parte di questo famoso club un momento emozionante". L'appeal della maglia giallorossa e di un città come Roma non è stato scalfito dalle recenti difficoltà e l'esonero di un allenatore iconico come Josè Mourinho. Anzi. Da qui l'interesse da parte del mondo arabo anche per un eventuale ingresso nell'azionariato del club. Le voci in questo senso trovano conferma negli ambienti finanziari sauditi in stretto contatto con quelli americani sempre più presenti nel Golfo con banche consulenti. Il confine di una trattativa e prim'ancora di una manifestazione di interesse, tuttavia, non è stato superato. In questo senso, c'è il massimo rispetto per la famiglia Friedkin che complessivamente ha investito nell'avventura a Roma in circa tre anni 850 milioni di euro. E che non intende cedere la società e non ha all'ordine del giorno neanche una riflessione sul tema.