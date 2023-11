Lazio-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: Bove più di Sanches, torna Spinazzola

A centrocampo il ballottaggio con il classe 2002 nettamente in vantaggio. In difesa Llorente non è al top, ma stringerà i denti: in caso contrario dentro il portoghese ex PSG

Il derby è alle porte. Ultime ore di preparazione, poi sarà Lazio-Roma con tre punti in palio vitali per entrambe le formazioni. Mourinho ha ancora qualche dubbio, in primis per le condizioni di Diego Llorente, che non è al meglio ma oggi alla fine dovrebbe stringere i denti e scendere in campo. Gli interrogativi riguardano così il centrocampo, con il ballottaggio Bove-Renato Sanches che vede in netto vantaggio il classe 2002, unico meritevole di complimenti da parte di Mourinho a Praga. Se non dovesse farcela Llorente, Cristante in difesa con il portoghese o Aouar in mediana. Rui Patricio, Mancini, Ndicka e Paredes gli altri sicuri del posto. A destra Karsdorp, a sinistra Spinazzola in pole su Zalewski. E la coppia d'attacco non può che essere Dybala-Lukaku. Pellegrini in panchina.