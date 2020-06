Juve-Zaniolo: la verità

La Roma non ha intenzione di vendere Nicolò Zaniolo. Lo ha affermato Gianluca Petrachi nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a Sky Sport e lo ha dimostrato l’amministratore delegato Guido Fienga, scrive TuttoSport, dicendo ‘no’ alla richiesta per il giocatore del ds juventino Fabio Paratici che ha incontrato venerdì scorso. Tuttavia, non sono del tutto rassicuranti le parole del ds giallorosso che ha inoltre dichiarato come la linea sia in effetti quella di mantenere il 22 giallorosso a Trigoria, ma poi “il calciomercato mette davanti a tante difficoltà“. Soprattutto se i conti del club sono in rosso. Fienga ha comunque fatto sapere che in caso venga presa in considerazione l’ipotesi di vendere il giocatore, è esclusa la possibilità di inserire pedine di scambio dell’operazione. Saranno valutate solo offerte cash non inferiori ai 60 milioni di euro. La Juventus attende.