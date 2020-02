Gent-Roma, le pagelle dei quotidiani: Kluivert chirurgico, primo tempo drammatico di Mancini

La Roma vince e passa il turno di Europa League. Ma contro il Gent, rispetto alla partita con il Lecce, la squadra di Fonseca fa un bel passo indietro sul piano del gioco. Il reparto più in difficoltà, tolto Smalling, è la difesa. Male Spinazzola, male Kolarov, malissimo Mancini, colpevole principale sul gol di David. Cristante e Veretout continuano ad arrancare, mentre in attacco Perez sparisce e il bel tempo lo fanno Mkhitaryan e Kluivert, ieri notte tornato decisivo. Dzeko non tira mai, ma aiuta in copertura.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 4,5, Kolarov 6; Cristante 5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 6,5; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 5,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 5,5; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 7, Mancini 4,5, Kolarov 5; Cristante 5,5, Veretout 6 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 6,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di M. Cecchini)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5,5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 5, Kolarov 5,5; Cristante 5,5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 7; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6 (22’ st Santon 6), Smalling 6,5, Mancini 5,5, Kolarov 6; Cristante 6, Veretout 6 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 6,5; Dzeko 6. All.: Fonseca 6

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 5,5; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 6,5, Kluivert 7; Dzeko 5. All.: Fonseca 5,5

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6; Spinazzola 4 (22’ st Santon 6), Smalling 6,5, Mancini 4,5, Kolarov 5,5; Cristante 5,5, Veretout 5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5,5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 7,5, Kluivert 6,5; Dzeko 5. All.: Fonseca 6

TUTTOSPORT (a cura di S. Carina)

Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (22’ st Santon 6), Smalling 6, Mancini 4,5, Kolarov 6; Cristante 5, Veretout 5,5 (33’ st Fazio ng); Carles Perez 5 (37’ st Villar ng), Mkhitaryan 7, Kluivert 7; Dzeko 5,5. All.: Fonseca 6