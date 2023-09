Genoa-Roma, le pagelle dei quotidiani: disastro Mourinho. Male anche Dybala

Lo Special One crolla sotto i colpi dei rossoblù di Gilardino. Non si salva nessuno: solo Cristante prova a portare ordine

La Roma si sveglia dopo il pesante ko contro il Genoa. I giallorossi sono caduti sotto i colpi dei rossoblù di Alberto Gilardino rimediando il terzo ko di questo campionato dopo Verona e Milan. Adesso i punti conquistati da Mourinho in 6 partite di campionato sono appena 5, il peggior dato della sua carriera.

