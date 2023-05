Fiorentina-Roma, pagelle dei quotidiani: Ibanez, un altro disastro. Bene Smalling

Il brasiliano di nuovo protagonista in negativo dopo l'errore che ha regalato il 2-1 ai viola. Male anche Celik e Mancini mentre segnali incoraggianti arrivano dal centrale inglese e non solo

La Roma perde la sua undicesima partita stagionale. Con la Fiorentina arriva un ko che non sposta più di tanto a livello di classifica, anche se una vittoria avrebbe consentito di lottare ancora per la Champions almemo fino a stasera, quando è in programma Juve-Milan. Invece i viola rimontano e vincono 2-1 nel finale, anche grazie a un regalo di Ibanez. Il brasiliano, manco a dirlo, è il peggiore in campo insieme a Mancini, anche lui non entrato benissimo. Bene invece Smalling ed El Shaarawy.