Empoli-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: in difesa torna Smalling

Mourinho cerca la seconda vittoria di fila: i giallorossi vogliono allungare la striscia positiva dopo il successo con il Cagliari in Serie A

Archiviato il successo in rimonta negli ottavi di Coppa Italia contro il Lecce, la Roma di José Mourinho si rituffa in campionato e va a caccia della seconda vittoria di fila. I giallorossi, reduci dalla vittoria di misura sul Cagliari all'Olimpico firmata dal nuovo acquisto Sergio Oliveira su calcio di rigore. Ad attenderli la formazione allenata da Andreazzoli che si presenta alla sfida dopo la sconfitta al termine dei tempi supplementari contro l'Inter a San Siro in Coppa Italia. Per il match difesa a quattro: parte dal 1' Mancini, ballottaggio tra Kumbulla e un recuperato Smalling, nettamente favorito, sulle fasce torna Karsdorp insieme a Vina. Confermato anche questa volta a centrocampo Sergio Oliveira ma con Cristante come compagno di reparto. Senza Pellegrini pochi dubbi per l'attacco: alle spalle di Abraham unica punta, tornano Zaniolo, Mkhitaryan e Felix.