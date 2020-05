Dubbi sulla continuità: duro autogol di As Roma

“Un richiamo d’informativa relativo a dubbi significativi sulla continuità aziendale” è contenuto nella relazione di revisione contabile limitata di Deloitte sul bilancio consolidato semestrale di As Roma al 31 dicembre 2019, riporta Gianni Dragoni su Il Sole 24 Ore. Viene segnalato che le previsioni per l’esercizio in corso aggiornate dal cda del 28 febbraio 2020 “evidenziano un significativo deterioramento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo”. Se venisse annullata la stagione sportiva “un riflesso negativo” potrebbe emergere sui proventi residui da sponsor e diritti tv oltre che dall’attuale classifica, “che comporterebbe la mancata qualificazione alla Champions League”. E’ convocata l’assemblea per il 26 giugno.