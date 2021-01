Crotone-Roma, le pagelle dei quotidiani: Mkhitaryan fondamentale, Cristante il soldato

Terza vittoria consecutiva per la Roma, che a differenza di un anno fa comincia il nuovo anno con la marcia giusta. I protagonisti a Crotone sono volti nuovi e vecchi. Su tutti Mayoral, il migliore e per molti da 8 in pagella. Lo spagnolo segna due reti e si procura il rigore che chiude la partita. Subito dietro Mkhitaryan e il duo Villar-Cristante, perfetti in fase di impostazione e copertura. In difesa spicca Ibanez. Delude il solo Perez, che spreca un’occasione.

Crotone-Roma: le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 6, Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5 (64′ Kumbulla 6), Karsdorp 6,5, Cristante 7 (80′ Veretout sv), Villar 7, Bruno Peres 6, Carles Perez 5,5, Mikhitaryan 7,5 (64′ Pellegrini 6), Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca 7,5

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6, Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5 (64′ Kumbulla 6), Karsdorp 7, Cristante 7 (80′ Veretout sv), Villar 7, Bruno Peres 6,5, Carles Perez 6, Mikhitaryan 7,5 (64′ Pellegrini 6), Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca 7,5

IL CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5, Mancini 5,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5 (64′ Kumbulla 6), Karsdorp 6,5, Cristante 7 (80′ Veretout sv), Villar 7, Bruno Peres 6,5, Carles Perez 5,5, Mikhitaryan 7,5 (64′ Pellegrini 6), Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di P. Archetti)

Pau Lopez 6,5, Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6,5 (64′ Kumbulla 6), Karsdorp 6, Cristante 7,5 (80′ Veretout sv), Villar 7, Bruno Peres 6,5, Carles Perez 5,5, Mikhitaryan 7,5 (64′ Pellegrini 6), Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca 7

IL TEMPO

Pau Lopez 6,5, Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 7 (64′ Kumbulla 6), Karsdorp 6,5, Cristante 7 (80′ Veretout sv), Villar 7, Bruno Peres 6,5, Carles Perez 6, Mikhitaryan 7 (64′ Pellegrini 6), Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca 7

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6, Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 7 (64′ Kumbulla 6), Karsdorp 6,5, Cristante 7,5 (80′ Veretout sv), Villar 7, Bruno Peres 6,5, Carles Perez 5,5, Mikhitaryan 7,5 (64′ Pellegrini 6), Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca 7

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6,5, Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 6,5 (64′ Kumbulla 5,5), Karsdorp 6,5, Cristante 7,5 (80′ Veretout sv), Villar 7, Bruno Peres 6,5, Carles Perez 5, Mikhitaryan 7 (64′ Pellegrini 6,5), Mayoral 8 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca 7

TUTTOSPORT (a cura di B. Palermo)

Pau Lopez 6,5, Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5 (64′ Kumbulla 6), Karsdorp 6,5, Cristante 7 (80′ Veretout sv), Villar 6,5, Bruno Peres 6,5, Carles Perez 6,5, Mikhitaryan 7 (64′ Pellegrini 6), Mayoral 7,5 (85′ Dzeko sv). All. Fonseca