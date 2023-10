Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: altra chance per Aouar

La Roma a Cagliari per la gara che precede la seconda sosta per le nazionali, ma soprattutto segna un crocevia fondamentale nella stagione dei giallorossi, fermi ad appena 8 punti in 7 partite. Serve togliersi dalle sabbie mobili per riavvicinare la zona Champions e scacciare i fantasmi attorno al futuro di Mourinho. Che contro Ranieri dovrebbe tornare ad affidarsi al 3-5-2 con il solito terzetto difensivo Mancini-Cristante-Ndicka dovuto agli infortuni di Smalling e Llorente. A destra c'è Kristensen con Spinazzola a sinistra mentre Bove e Paredes saranno confermati in mediana. Con loro è pronto anche Aouar dopo la prova opaca di giovedì e le critiche di Mourinho. In avanti il tandem Dybala-Lukaku. Ci sono delle alternative, Mourinho le ha provate in allenamento e portano a Belotti (o El Shaarawy) al posto di Aouar con un centrocampo che diventa a quattro e un tridente offensivo. Al momento rappresenta un rischio, ma comunque un'opzione da non scartare a priori, anche se resta più probabile la conferma del 3-5-2.