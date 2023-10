Cagliari-Roma, le pagelle dei quotidiani: Lukaku trascinatore, Paredes illumina

La Roma dilaga a Cagliari e spazza via i sardi con 4 gol. Il trascinatore è il solito Lukaku che mette a referto una doppietta ed è il migliore in campo. Bene anche Belotti che trova la sua terza rete in campionato. Paredes illumina il centrocampo e Aouar migliora. Ottima la prestazione di Bove e Spinazzola. In crescita Ndicka che ha giocato la sua miglior partita in maglia giallorossa. Decisivo Rui Patricio con la parata ad inizio gara sul colpo di testa di Petagna.