Bologna-Roma, le pagelle dei quotidiani: Veretout maratoneta, Pau Lopez strepitoso

Un anno fa, o giù di lì, la Roma perdeva male a Bologna e tornava a casa con le certezze in frantumi e la paura del futuro. Oggi, anche e soprattutto al gol di Dzeko arrivato al 93′, i giallorossi gongolano e sognano la stagione del riscatto. Fonseca ha cambiato la mentalità di una squadra insicura e poco efficace. Il suo voto per la partita di ieri, giocata con autorità e sicurezza dai giallorossi, è per tutti positivo. Decisivi nel bilancio finale sono Pau Lopez, che ha salvato il risultato con un miracolo su Soriano, e Veretout, che è l’autore dello strappo decisivo sul gol. Da applausi il tandem Pellegrini-Dzeko, che confeziona una rete che fa esplodere i tifosi. Da rivedere Mancini, espulso nel finale e Kluivert, che rispetto alle ultime prestazioni ha fatto un passo indietro.

Le pagelle dei quotidiani

LEGGO (a cura di F. Balzani)

Pau Lopez 7; Florenzi 5,5 (26’ st Spinazzola 6,5), Mancini 5, Fazio 6, Kolarov 7; Veretout 7, Cristante 6,5; Kluivert 5,5 (6’ st Zaniolo 6), Pellegrini 6, Mkhitaryan 5,5 (41’ st Juan Jesus 6); Dzeko 7. All. Fonseca 7

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 7; Florenzi 5,5 (26’ st Spinazzola 6), Mancini 5,5, Fazio 6,5, Kolarov 7; Cristante 6, Veretout 6,5; Kluivert 5 (6’ st Zaniolo 6), Pellegrini 7, Mkhitaryan 5 (41’ st Jesus ng); Dzeko 7. All.: Fonseca 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di F. Bianchi)

Pau Lopez 6,5; Florenzi 6 (26’ st Spinazzola 6,5), Mancini 5,5, Fazio 6,5, Kolarov 7; Veretout 7, Cristante 6; Kluivert 5 (6’ st Zaniolo 6), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5 (41’ st Jesus ng); Dzeko 6,5. All. Fonseca 6,5

IL CORRIERE DELA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 7; Florenzi 5,5 (26’ st Spinazzola 6), Mancini 5, Fazio 6, Kolarov 7; Veretout 7, Cristante 6,5; Kluivert 5 (6’ st Zaniolo 6) , Pellegrini 7, Mkhitaryan 5 (41’ st Juan Jesus ng); Dzeko 7. All. Fonseca 7

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 7; Florenzi 5,5 (26’ st Spinazzola 6), Mancini 4,5, Fazio 6,5, Kolarov 6,5; Veretout 7, Cristante 6; Kluivert 5,5 (6’ st Zaniolo 6), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5 (41’ st Juan Jesus ng); Dzeko 6,5. All. Fonseca 6

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 7; Florenzi 5,5 (26’ st Spinazzola 6,5), Mancini 5, Fazio 6,5, Kolarov 7; Veretout 7, Cristante 6; Kluivert 5,5 (6’ st Zaniolo 6), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5 (41’ st Jesus 6,5); Dzeko 7. All. Fonseca 6,5