Atalanta-Roma, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini è un disastro, Perotti invisibile. Male Perez

Sembra il replay della scorsa stagione, seppur con dimensioni completamente diverse. La Roma va in vantaggio nel primo tempo contro l’Atalanta ma sparisce nella ripresa e si fa rimontare, stavolta uscendo senza neanche un punto (l’anno scorso finì 3-3 da 0-3). E i voti dei giallorossi sono lo specchio del match: Spinazzola di distrae sul gol, Pellegrini non ne indovina una e Perotti non trova mai la posizione. Mkhitaryan e Kluivert ci provano ma restano inconcludenti, i migliori sono sicuramente Smalling e Dzeko. Peres alterna cose buone a errori, Carles Perez entra male in partita.

Ecco le pagelle del quotidiani.

IL MESSAGGERO (a cura di A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Peres 5,5, Smalling 6, Fazio 5,5, Spinazzola 5,5; Mancini 5,5 (23’ st Veretout 6); Kluivert 6 (17’ st Perez 5,5), Pellegrini 5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 5 (33’ st Villar 6); Dzeko 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A. Elefante e M. Cecchini)

Pau Lopez 6,5; Peres 6, Smalling 6,5, Fazio 6, Spinazzola 5; Mancini 6 (23’ st Veretout 5,5); Kluivert 5,5 (17’ st Perez 5), Pellegrini 5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 5 (33’ st Villar s.v.); Dzeko 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L. Valdiserri)

Pau Lopez 6,5; Peres 5, Smalling 6, Fazio 5, Spinazzola 4; Mancini 6 (23’ st Veretout 5,5); Kluivert 5 (17’ st Perez 5), Pellegrini 4, Mkhitaryan 4, Perotti 5,5 (33’ st Villar s.v.); Dzeko 6,5. Allenatore: Fonseca 5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di R. Maida)

Pau Lopez 6; Peres 6, Smalling 6, Fazio 6, Spinazzola 5,5; Mancini 6 (23’ st Veretout 5,5); Kluivert 5,5 (17’ st Perez 5,5), Pellegrini 5, Mkhitaryan 5, Perotti 5 (33’ st Villar s.v.); Dzeko 6,5. Allenatore: Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (a cura di M. Pinci)

Pau Lopez 6; Bruno Peres 6,5, Fazio 6, Smalling 6, Spinazzola 5; Mancini 5,5 (23’ st Veretout s.v.); Kluivert 5,5 (17’ st Perez 5), Pellegrini 4,5, Mkhitaryan 6, Perotti 5 (33’ st Villar s.v.); Dzeko 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (a cura di A. Austini)

Pau Lopez 6; Bruno Peres 5, Fazio 5,5, Smalling 6,5, Spinazzola 5; Mancini 6 (23’ st Veretout 6); Kluivert 6 (17’ st Perez 5,5), Pellegrini 4,5, Mkhitaryan 5, Perotti 5,5 (33’ st Villar s.v.); Dzeko 7. Allenatore: Fonseca 5,5.

TUTTOSPORT (a cura di G. Signorelli)

Pau Lopez 6,5; Peres 6, Smalling 6, Fazio 6, Spinazzola 5,5; Mancini 6 (23’ st Veretout 5,5); Kluivert 6 (17’ st Perez 5,5), Pellegrini 5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 5,5 (33’ st Villar s.v.); Dzeko 6,5. Allenatore: Fonseca 6.