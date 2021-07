Zaniolo, giovedì via alla rincorsa Mondiale davanti a Mourinho

E' tanta la voglia di tornare protagonista da parte di Nicolò, fermo da settembre scorso

Hanno esultato sul divano di casa, con un sorriso grande e un po' di comprensibile amaro in bocca, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Zaniolo e Pellegrini, causa infortuni, hanno vissuto l'Europeo da tifosi complimentandosi pubblicamente e in privato con Chiellini e compagni. Ora però sono pronti alla rincorsa Mondiale verso il Qatar, una destinazione lontana appena 15 mesi. Incrociando le dita e con l'aiuto di Mourinho che li sta allenando in questi caldi giorni a Trigoria. Tanta la voglia di tornare protagonisti. Soprattutto quella di Nicolò fermo da settembre scorso a causa del secondo crack al ginocchio in meno di un anno. Zaniolo si è presentato a Trigoria tirato a lucido e con una voglia matta di lavorare con Mourinho. I due hanno parlato, si sono abbracciati e hanno iniziato un percorso che il numero 22 vuole concludere con il Mondiale.