Una Joya prolungata, Dybala dice di nuovo sì

Al suo fianco Paulo a breve potrebbe trovare Scamacca che ieri ha mandato altri segnali inequivocabili. "Lasciare Roma per andare in Olanda è stata una mazzata - ha dichiarato a cronachedispogliatoio.it - Mi è tornato in mente quando dalle giovanili della Lazio passai a quelle giallorosse al cuore non si comanda. Guardavo Totti mentre facevo il raccattapalle e non gli staccavo gli occhi di dosso.". Pinto in questi giorni proverà a chiudere col West Ham, da decidere solo le condizioni del riscatto.