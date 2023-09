Totti, Noemi e Ilary al Tre Fontane per Cristian. I due ex tifano ma si ignorano

Riposo, per modo di dire. Perché Mourinho non riposa mai, nemmeno dopo un 7-0, scrive FRancesco Balzani su Leggo. Ieri il tecnico non ha mancato l'appuntamento al Tre Fontane dove i suoi "bambini" hanno sconfitto il Frosinone per 3-2. Ma potrebbe non essere stata solo una gita perché in tribuna c'era anche Francesco Totti, che con Josè si sente spesso e che tornerebbe volentieri a Trigoria per dare una mano allo Special One.