Totti incorona Mourinho: “Mi auguro vada avanti”

L'ex Capitano giallorosso difende l'operato dello Special One

Redazione

"Mourinho? È ai quarti di Europa League, è quinto e può arrivare in zona Champions, che è l'obiettivo. Mi auguro possa andare più avanti possibile in Europa". Parola di Francesco Totti, che torna così a parlare di Roma, anche se in maniera molto contenuta per non dare adito, come dice lui, a interpretazioni "che poi creano problemi" come riporta Daniele Petroselli su Leggo.

Ma alla fine l'ex Capitano giallorosso difende l'operato dello Special One, sempre nel mirino, in special modo dopo il ko nel derby: "Mourinho troppo difensivo? Quando c'era Zeman si diceva che era troppo offensivo: come fai fai sbagli sempre - ha sottolineato ai microfoni Sky -. L'importante sono i risultati, poi giochi bene o male è secondario come problema".

Parole, quelle di Totti, che arrivano a poche ore dalla notizia, trapelata da fonti vicine al tecnico, della conferma di voler rimanere alla Roma anche il prossimo anno dopo i dubbi sorti negli ultimi mesi.

Un modo per mettere a tacere le voci e tranquillizzare non solo l'ambiente già in fermento ma soprattutto compattare una squadra, chiamata a un rush finale che deve regalare una qualificazione in Champions vitale per il club ma anche per le ambizioni future del tecnico. E magari delle soddisfazioni importanti anche in Europa League.

Ora la palla passa ai Friedkin, che dovranno cominciare a programmare il futuro stando attenti sì ai paletti del FPP ma con un Mourinho in più: la conferma del portoghese può essere già una mossa decisiva per il mercato, con Smalling e Dybala pronti a rimanere e altri big che potrebbero convincersi a raggiungere lo Special One nella Capitale.