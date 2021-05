Solita Roma con le big. Lotta solo Dzeko, l’Inter non perdona

La Roma perde pure a San Siro a pochi giorni dal derby e può sorridere a metà solo per il ko del Sassuolo

Fonseca porge l'altra guancia e rimedia un altro schiaffo da una big peraltro già sazia e campione, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma perde pure a San Siro a pochi giorni dal derby e può sorridere a metà solo per il ko del Sassuolo che gli insidia un di certo non ambizioso settimo posto. Matematicamente escluso l'aggancio alla Lazio, resta vivo l'obiettivo Conference League. Sabato c'è il derby, davvero l'ultima chance per Fonseca di regalare una piccola gioia ai tifosi. Dobbiamo vincerlo, vogliamo regalarlo ai tifosi. Abbiamo sempre giocato vicino alla porta dell'Inter e penso che il risultato sia troppo pesante per quello che abbiamo fatto. Nel secondo tempo siamo stati vicini al 2-2 e abbiamo mostrato carattere, le parole di Paulo. Mourinho, da casa, avrà preso parecchi appunti. In giornata si era sparsa la voce di un rifiuto di Totti allo Special One, ma il capitano ha rigettato con forza quella che definisce una fake news. Detto ciò il portoghese sta valutando l'ingresso di un grande ex come Francesco, De Rossi o Samuel.