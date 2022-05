Roma senza forze. Frenata con la Fiorentina, Mou attacca ancora gli arbitri

La squadra bella d'Europa si sgonfia totalmente al Franchi e perde il quinto posto a due giornate dalla fine

Un inizio choc poi tanta fatica e il solito torto arbitrale che manda su tutte le furie Mourinho. La Roma bella d'Europa si sgonfia totalmente al Franchi e perde il quinto posto a due giornate dalla fine, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ancora salvo il biglietto per l' Europa League che potrebbe essere garantito dalla vittoria della Conference oltre che da un calendario in discesa nel finale con Venezia e Torino e dalla classifica avulsa che vede i giallorossi in vantaggio con Fiorentina e Atalanta. Proprio le fatiche col Leicester hanno pesato tantissimo contro una Fiorentina dall'approccio decisamente strong aiutata anche dalla decisione di Guida di regalare dopo 5 minuti un rigore a Italiano per presunto intervento di Karsdorp su Gonzalez.

Mourinho a fine partita ha davvero poco da sorridere però: "La spiegazione della sconfitta? La aspettiamo da tante partite, e non ce l'abbiamo come non l'avevamo a Venezia, Bologna e in tanti altri stadi. Oggi è doppia: la prima è che eravamo stanchi dopo la gara di giovedì sia fisicamente che mentalmente. La seconda la voglio sentire dal signor Banti che ha richiamato Guida al Var. Il rigore non è un fallo e Guida a due metri non l'aveva dato. Al Var intervengono, perché? Non dico nemmeno che la Fiorentina è stata più forte. Aveva un motore diverso. La finale di Conference assorbe tante energie ma il campionato resta importante. Ed è troppo quello che succede a questa squadra. Vogliamo il rispetto dei Banti di questa vita, lo meritano i ragazzi".