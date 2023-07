Roma, Pinto prende tempo per Morata. Inter in agguato

Fa caldo, tanto caldo. A Roma come a Madrid e Milano, dove si sta giocando in queste ore il futuro di Morata che da oggi potrebbe subire una svolta come riporta Francesco Balzani su Leggo. Ieri l’agente dello spagnolo è piombato dalle parti di Trigoria chiedendo 5 milioni a stagione, di poco inferiore ai 4,5 proposti dal club. L’attaccante ha detto sì da tempo a Mourinho e Dybala mettendo la Roma in cima alle sue preferenze. Ma il feeling non basta, servono i soldi. Nel frattempo è spuntata l’Inter che perso Lukaku ha avuto indicazioni chiare da Inzaghi ed è disposta a offrire 14 milioni. Per evitare un nuovo caso Frattesi Pinto ha accelerato la trattativa con l’Atletico che ha illustrato chiaramente i costi dell’operazione: 20 milioni per chiudere subito, visto che la clausola da 12 sarebbe solo una sorta di gentlemen agreement non obbligatorio. Alti per un over 30 viste le disponibilità sempre risicate del club giallorosso. Il gm ha ascoltato e si è preso qualche ora per riferire ai Friedkin che dovranno prendere una decisione in tempi stretti.