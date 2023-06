Roma, missione inglese per Davies e Daka

Un'alternativa per il centrocampo tornata in auge è quella di Kamada a zero visto che il Milan non può più tesserare extra-comunitari

Prima Londra, poi Milano con l'Arabia sullo sfondo e Cannes che entra a far parte del gruppo Friedkin. È stata una giornata di respiro internazionale per la Roma, scrive Francesco Balzani su Leggo. Partiamo dal mercato. Pinto e Lina Souloukou sono a un passo dal finire con successo la prima fase e hanno passato le ultime ore in Inghilterra dove è stato definito il prestito secco di Llorente. Confermato anche l'arrivo di Kristensen per il quale è previsto un riscatto sui 9 milioni. Ma nella City i due general manager hanno pure sondato il terreno per altri prospetti. Piacciono infatti Davies del Tottenham e Daka del Leicester. Discorsi da rimandare perché oggi a Milano c'è da cedere Volpato e Missori che passeranno al Sassuolo per 11-12 milioni, permettendo di chiudere in positivo il bilancio. Discorso a parte per Frattesi che però la Roma non valuta più di 30 milioni a differenza dell'Inter. Un'alternativa per il centrocampo tornata in auge è quella di Kamada a zero visto che il Milan non può più tesserare extra-comunitari. E l'Arabia cosa c'entra? Spinazzola è finito nel mirino dell'Al-Ahly disposta a offrire 8,5 milioni a stagione al terzino.