Roma-Miki, tutto in 48 ore. Idea Hazard

Finalmente è finita. E' stata questa la frase sospirata a Trigoria e dintorni al termine della peggiore stagione negli ultimi 10 anni che ha regalato solo la Conference League, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ora inizia l'era Mourinho e la partenza potrebbe riservare grosse sorprese sul mercato. L'eredità di Pallotta e Fonseca si fa ancora sentire e andranno piazzati molti esuberi. Non figura tra loro Mkhitaryan che la Roma vorrebbe tenersi stretto. L'attaccante, accompagnato da Raiola, ieri ha avuto un lungo faccia a faccia con Tiago Pinto e ha chiesto 48 ore per riflettere ancora se esercitare il rinnovo automatico o liberarsi a parametro zero. Sullo sfondo c'è il Milan e la Champions, ma sarà decisivo il colloquio con Mourinho. Filtra ottimismo, ma l'ultima parola spetterà all'armeno. Occhio poi al mercato in entrata. Perché i Friedkin stanno preparando un grande acquisto e lo vorrebbero annunciare prima degli Europei. Tra i possibili sondaggi quello col Real Madrid per il prestito oneroso di Hazard che nello scacchiere sostituirebbe proprio Miki. Il belga viene da due annate terribili in Spagna e fatto sapere di voler andar via. Vorrei lavorare di nuovo con Mou. Mi sentii in colpa per il suo esonero al Chelsea, ha dichiarato un paio di anni fa. L'occasione c'è anche se in pole c'è il Chelsea. Il ricchissimo ingaggio del 30enne (15 milioni a stagione) sarebbe attutito dal decreto crescita e dal Real che pagherebbe parte dello stipendio. In giornata si è sparsa pure la voce di un tentativo per Cristiano Ronaldo che però con Mourinho non si lasciò bene e che comunque costa una sproposito. L'aria resta frizzante e potrebbe coinvolgere pure Wijnladum a parametro zero.