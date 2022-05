Roma-Leicester, arrivano 3500 ultrà. Scatta il piano sicurezza e i divieti

Migliaia gli agenti delle forze di polizia in campo nella zona dello stadio ma anche in centro

Sono attesi oltre 65mila tifosi domani sera all'Olimpico per Roma-Leicester , semifinale di ritorno della Conference League. Tra questi, scrive Lorena Loiacono su Leggo, ci saranno anche circa 3500 tifosi ospiti , molti dei quali in arrivo a Roma già da oggi. L'attesa è alta, le aspettative alle stelle: la partita si giocherà sotto gli occhi di 200 cronisti accreditati da tutto il mondo e, anche per questo, Roma non può sbagliare.

CONTROLLI Migliaia gli agenti delle forze di polizia in campo, non solo intorno allo stadio per evitare contatti a rischio, anche se per il momento tra le due tifoserie non ci sono stati attriti. La gestione del flusso e del deflusso dei tifosi sarà affidata sia alla Polizia intorno all'Olimpico sia ai Vigili urbani che presidieranno la zona dal primo pomeriggio di domani. Non solo, sarà necessario anche scortare gli ultras del Leicester dall'arrivo in città fino ai settori ospiti: sono previsti infatti divieti di sosta nell'area di parcheggio dei pullman tra via Cavour e via Annibaldi e a Villa Borghese.