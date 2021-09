Pizarro: “Abraham perfetto per Mou. E poi c’è Zaniolo…”

L'ex centrocampista: "La squadra è più tosta, più concentrata. Ora ha una forte personalità e già si è visto a fine agosto"

Special, come il suo allenatore. Ma forse non ancora da scudetto. L'arrivo di Mourinho e il poker di vittorie ha messo d'accordo tutti nella capitale: la forbice tra la Roma e la zona Champions si è ridotta. Forse azzerata. Tra loro c'è anche David Pizarro, regista di una Roma che contendeva il tricolore proprio all'Inter di Josè: "Uno come Mourinho è un acceleratore di ambizioni. - dice David Pizarro intervistato da Francesco Balzani su Leggo - La squadra è più tosta, più concentrata. Ora ha una forte personalità e già si è visto a fine agosto. D'altronde Mourinho lo conosciamo: da avversario lo detesti, ma se sta dalla tua lo adori. I Friedkin lavorano in silenzio ma sanno cosa fare e ci regalano quelle sorprese che avevamo dimenticato". Una di queste per il Peq è Tammy Abraham: "Una volta perso Dzeko hanno preso un profilo di livello internazionale senza badare a spese. L'inglese è un grande attaccante. Le cose sono cambiate. E poi». E poi? «C'è Zaniolo, una forza della natura. Non dimentichiamo che per quasi due anni la Roma ha dovuto fare a meno di lui".