Pau Lopez svela: “All’inizio non mi piaceva, ma ora amo Roma”

“Scusa Roma, ora ti amo“. Pau Lopez rappresenta una delle note più liete del positivo mercato di Petrachi, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Lo spagnolo, intervistato da Radio Onda Cero, però ha confidato: “In passato ero stato a Roma con la mia famiglia e la città non mi aveva fatto per niente una buona impressione. Quando sono venuto a viverci però l’ho vista da un punto di vista differente. Alla fine qui la vita non è cosi diversa dalla Spagna, è stato molto più difficile adattarmi in Inghilterra. Inoltre, vivo vicino al centro della città, e posso così viverla più a fondo e ammirarla per bene. Il traffico? È vero che c’è traffico a Roma, ma non è paragonabile al caos di Londra“.

Sulla scelta tecnica: “La Roma è un grande club, mi sono ridotto lo stipendio per venire qui. Non posso lamentarmi di nulla“.

Olsen stangato – A proposito di portieri: Olsen (ancora di proprietà della Roma) è stato squalificato per 4 giornate dopo la folle rissa con Lapadula. Lo svedese ha commentato così: “Chiedo scusa a tutti, non so cosa mi è preso“.