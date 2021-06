Mourinho: “Con il mio Portogallo già fuori tifo Italia. Spinazzola è un big”

Lo Special One ha anche bacchettato Deschamps per l'eliminazione della sua Francia dagli Europei: "Ha sbagliato tutto"

"Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all'Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori nella Nazionale azzurra. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e a Bryan Cristante che arriva dalla panchina". Parole di Josè Mourinho da Londra, parlando di Euro2020, come riporta Marco Lobasso su Leggo.

"L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me - ha proseguito il tecnico portoghese -. Mi piacerebbe che Harry Kane ricevesse il trofeo nelle sue mani da Aleksander Ceferin. Dopo la Germania, li vedo a Wembley, in finale".