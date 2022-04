Mou show e veleni. El Shaarawy ferma il Napoli al 91′

Al Maradona il Faraone segna il gol del meritato pareggio dopo un'azione corale e il tacco di Abraham

La partita era stata sbloccata da un rigore causato da Ibanez e segnato da Insigne (in lacrime a fine gara). Il Napoli ha gestito bene per venti minuti rischiando pure il raddoppio. Poi è salita la Roma, soprattutto grazie all'ingresso nella ripresa di Mkhitaryan. Come detto, però, anche Di Bello si è reso protagonista. Prima il mancato rosso a Zanoli per l'entrata killer su Oliveira, poi il giallo esagerato a Zaniolo (Dai fenomeno, ha urlato il numero 22) con squalifica per l'Inter e infine un rigore nemmeno rivisto per intervento scomposto di Meret sullo stesso Nicolò uscito per un problema alla caviglia che non preoccupa. Mourinho ha provato le ultime mosse dopo l'errore di Abraham sotto porta. Mosse vincenti. Il gol è arrivato grazie agli ingressi di Perez ed El Shaarawy (3° gol oltre il 90' quest'anno) e ha permesso alla Roma di provare anche l'assalto finale negli ultimi secondi. Mou a fine gara è una furia: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ci sono squadre che giocano per vincere lo scudetto, noi no, ma abbiamo il diritto di giocare per vincere le partite e oggi ci è stato tolto. Il signor Di Paolo e il signor Di Bello: ho avuto vergogna di essere lì per loro. Ci vuole un po' di rispetto. La mia squadra è fantastica, dopo la partita di giovedì e di oggi, il campo sembrava l'Everest. Grande condizione fisica e mentale della Roma. Volevamo di più ma era difficile uscire da qui con un risultato utile". L'ex Spalletti replica: "Io alla mia panchina dico di comportarsi bene, gli altri vengono e si comportano come se fossero la squadra di casa. Se tornassi indietro non lo direi, perché è evidente che ci siano delle pressioni".