Mou pronto a scatenare la Joya giovedì all’Olimpico

Il provino decisivo sarà domani ma cresce l'ottimismo per una presenza dal primo minuto

La Roma c'è, Dybala quasi. Mourinho, dopo aver recuperato Abraham, punta a recuperare la Joya che ieri ha osservato ancora un giorno di riposo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il provino decisivo sarà domani ma cresce l'ottimismo per una presenza dal primo minuto. Allarme rientrato anche per Wijnaldum e Cristante (taglio profondo sotto il sopracciglio). Il vero dubbio riguarda Pellegrini. Sguardo anche sul futuro: Ndicka potrebbe aver incontrato la Roma in Austria, dalle parti della clinica St.Moritz. Il difensore è libero vista la scadenza a giugno.