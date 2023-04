Mou, passi avanti verso la riconferma

Passi in avanti, anche se non ancora decisivi. Josè Mourinho e la Roma sono vicini a proseguire il loro matrimonio nonostante i dubbi di programmazione del tecnico e il silenzio dei Friedkin, scrive Francesco Balzani su Leggo. Lo Special One continua a stuzzicare e a tenere sulle corde proprietà e ambiente nel tentativo di ottenere il massimo da un posto di vista del piano di rafforzamento della squadra che - visti i risultati ottenuti con Matic, Dybala o Wijnaldum - deve passare per la sua lente di ingrandimento. Ieri Mourinho è apparso più sorridente del solito in allenamento, poi è andato a vedere la Roma Primavera (1-0 all'Inter e finale di coppa Italia agguantata) al Tre Fontane. Proprio un seggiolino sopra a Ryan Friedkin. Segnali, da non sottovalutare. Per la dirigenza americana il contratto fino al 2024 non è in discussione, ma Josè sa che non bastano i contratti soprattutto se non c'è accordo sul progetto. Il tecnico ha rifiutato le panchine di tre nazionali (Portogallo, Brasile e Arabia Saudita) mentre Psg e Chelsea sembrano orientate su altri profili. Le ricche offerte arabe non preoccupano, per ora. Intanto Mou prepara la sfida di Torino potendo contare su tutta la rosa. Il dubbio riguarda l'attacco con la possibile esclusione di Abraham mentre a sinistra potrebbe trovare un turno di riposo Spinazzola visto il calendario fitto della prossima settimana. Il terzino è in attesa di rinnovo, ma in estate potrebbe partire anche perché la Roma ha puntato Grimaldo del Benfica