Mercato, la suggestione della Roma: si sogna Gundogan

Il tedesco è in uscita dal Manchester City e alla finestra c’è il Barcellona

Sogno estivo o possibile occasione di mercato? La verità, forse, è nel mezzo. Stando a quanto riportato da Francesco Balzani su Leggo, la Roma sogna in grande. Nei pensieri giallorossi c’è infatti l’idea Gundogan. Il tedesco è in uscita dal Manchester City e alla finestra c’è il Barcellona. I Friedkin, però, potrebbero sorprendere Mourinho e concedergli un ulteriore regalo. Lo stipendio del 31enne è di 7 milioni, ma sarebbe attutito dal Decreto Crescita. Il centrocampista e la moglie, inoltre, un paio di settimane fa erano proprio nella Capitale. Chissà se per semplice turismo o con uno sguardo orientato al futuro.