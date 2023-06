La Roma su Morata. Boniek vicino al grande ritorno

Lo spagnolo ha una clausola da 10 milioni e sarebbe disposto a rivedere lo stipendio per tornare in serie A dove lo aspetta l'amico Dybala

Rinnovi, cessioni e l'attesa per un luglio bollente. La Roma continua a fare cassa per chiudere il bilancio in trend positivo e avviare la seconda fase del mercato il prossimo mese che potrebbe vedere anche l'arrivo di un dirigente di spessore come Zibì Boniek, scrive Francesco Balzani su Leggo. Dopo la partenza di Tahirovic si punta a cedere Volpato e Missori. Il Sassuolo resta in pole, ma la Roma vuole almeno 12 milioni.

In corsa pure Atalanta e Juve. Intanto però arrivano pure i rinnovi dei senatori: dopo quelli di Mancini e Smalling ieri è stato il turno di Cristante che ha allungato il matrimonio fino al 2027 con aumento dello stipendio a 2,8 milioni più bonus. Definito pure il rinnovo di El Shaarawy fino al 2025 con opzione sul terzo anno mentre è a un passo quello del prestito di Llorente. Come detto, però, i colpi in grado di ricambiare l'amore dei 40 mila abbonati (oggi si chiude la campagna) arriveranno tra un paio di settimane. Dopo Aouar e N'Dicka Mourinho si aspetta il bomber. I contatti col West Ham per Scamacca proseguono ma l'oggetto del desiderio si chiama Morata. Lo spagnolo ha una clausola da 10 milioni e sarebbe disposto a rivedere lo stipendio per tornare in serie A dove lo aspetta l'amico Dybala. A luglio la Roma proverà l'affondo, ma le sensazioni nelle ultime ore sono passate da "fantasie" a qualcosa di decisamente più concreto.

Stesso discorso per Boniek sempre più a contatto coi Friedkin. Poche speranze, invece, di arrivare a Frattesi su cui è forte il pressing dell'Inter. Tra le alternative occhio a Fofana in uscita dal Monaco. Tra i profili offerti in questi giorni, infine, c'è da segnalare quello di Gabriel Barbosa (Gabigol) che ha il contratto in scadenza al 31 dicembre. Per ora i giallorossi non sono interessati, ma in caso dovesse restare al Flamengo potrebbe essere un obiettivo a zero per gennaio.