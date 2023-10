Joya a metà. Dybala, il ginocchio ha resistito: in campo tra Lecce e il derby

Gli esami strumentali hanno evidenziato solo una leggera lesione che ha provocato uno lieve stiramento al collaterale mediale

Redazione

Un sollievo, che non sa di Joya assoluta ma permette a Mourinho di sperare in un Dybala pronto tra l'Inter e il derby del 12 novembre, scrive Francesco Balzani su Leggo. Nella mattinata di ieri è arrivata la buona notizia da Villa Stuart. Nessun infortunio grave al ginocchio sinistro per l'argentino uscito in lacrime poco dopo la mezz'ora a Cagliari a seguito di in duro intervento di Prati. Gli esami strumentali hanno, infatti, evidenziato solo una leggera lesione che ha provocato uno lieve stiramento al collaterale mediale a causa di una vecchia cicatrice provocata ai tempi juventini dall'infortunio del gennaio 2021 che lo tenne ai box per 70 giorni.

I tempi di recupero sono variabili visto anche il passato clinico di Dybala. L'attaccante dovrà sottoporsi a circa due settimane di fisioterapia per poi svolgere una nuova risonanza magnetica. In caso di esito positivo Paulo punterebbe a tornare a San Siro per un spezzone di gara. Ma è più probabile rivederlo in campo tra 25-30 giorni. E quindi tra la sfida col Lecce e il derby quando tornerà anche Pellegrini (confermata la lesione muscolare al flessore destro).

Al posto della Joya ci sarà Belotti che sta vivendo una delle fasi più belle della sua carriera. Il Gallo, con 5 reti, in poco meno di due mesi ha già superato lo score della passata stagione anche se questo non è bastato a rivederlo in azzurro (14 i nazionali partiti tra ieri e oggi).

E si trova alla meraviglia con Lukaku che continua a ottenere record su record: mai in carriera Big Rom era partito con 7 gol nelle prime 8 partite. Al ritorno, dopo la sosta, Mourinho ritroverà Renato Sanches, Smalling e Llorente. In attesa, ovviamente, della Joya. Quella autentica.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.