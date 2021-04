In fuga dalla Superlega

Quarantotto ore di tempesta e ora la grande fuga. La Superlega, come ha detto Guardiola, potrebbe rimanere nella storia del calcio come “un embrione che non respira“, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ieri sera, infatti, i 12 club si sono incontrati virtualmente per discutere dello scioglimento del tavolo dei Fondatori.

I primi a far sapere di voler fare le valigie sono stati Chelsea e i due Manchester convinti non tanto dai tifosi quanto dalle rinnovate promesse dell’Uefa. Qualche minuto dopo è stato il turno di Barça e Atletico Madrid, poi le altre tre inglesi. Il club catalano ha rimesso la decisione ai soci conoscendo già la risposta. Oggi probabilmente si sfileranno pure Inter, Juve e Milan per tornare al tavolo delle trattative con l’Uefa che – secondo molti rumors – avrebbe già preso contatti con un fondo di investimento per mettere in piedi una alternativa di Lega più inclusiva e democratica ma comunque positiva per le casse dei top club.

La giornata da guerra mondiale era andata avanti a suon di botta e risposta. “Se alcuni eletti scelgono di andare per la loro strada devono pagare le conseguenze delle proprie scelte. Siete dentro o fuori? Non si può stare a metà, pensateci bene“, le parole di Infantino numero uno Fifa che anticipava l’esclusione immediata dai tornei. Una decisione in mano anche a Gravina, presidente Figc eletto ieri nell’esecutivo Uefa.

Ceferin era stato più duro: “Proteggiamo il calcio da un clan. Abbiamo bisogno di Atalanta o Lipsia, la gente deve sapere che tutto è possibile. La Juve 15 anni fa era in serie B. Siete ancora in tempo per tornare sui vostri passi“.

Dall’altra parte il segretario Laghrari aveva annunciato: “Vogliamo partire a settembre“. Il presidente del Real Perez, invece, aveva fatto intuire che un accordo era possibile: “Il calcio per la pandemia ha perso 5 miliardi e necessita di introiti. Non vogliamo chiudere i campionati nazionali e siamo disposti a rimandare di un anno o trovare un accordo. Però se noi non guadagniamo moriremo, e con noi il calcio. Anche Roma e Napoli meritano“.

Nel frattempo molti tifosi in Inghilterra si erano presentati fuori dalle sedi dei club. Tantissimi i tesserati contrari, anche quelli dei 12 fondatori. Da Klopp a Kross passando per Guardiola. In Italia lo scenario non cambia. “Boicotta la Superlega“, recita uno degli striscioni dei tifosi di Roma e Lazio apparsi fuori l’Olimpico.