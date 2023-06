Frattesi nel mirino e tentazione Icardi al posto di Abraham

Occasioni, gol ma pure cessioni. La prima giornata milanese di Pinto è stata un mix di ricerche su un mercato già in gran fermento in casa Roma, scrive Francesco Balzani su Leggo. Incassati i "sì" di N'Dicka e Aouar, il club è alla ricerca del bomber che possa sostituire Abraham (operato ieri con successo a Londra). La pista più facile porta a Icardi che tornerà al Psg dopo il prestito al Galatasaray. I francesi lo considerano un esubero e a un solo anno dalla scadenza potrebbero venderlo a prezzo di saldo (8-10 milioni). I rapporti tra i due club sono ottimi , lo stipendio sarebbe attutito dal Decreto Crescita. A centrocampo si aspetta la risposta di Tielemans, ma nel frattempo Pinto ieri ha fatto un check col Sassuolo. L'obiettivo è Frattesi, per il quale il Sassuolo continua a chiedere Bove e Volpato. L'altra fatica del ds riguarda le cessioni. Tanti torneranno alla base: da Vina a Villar. Aperta una nuova trattativa col Leeds per Llorente, si punta al rinnovo del prestito.