Ecco N’Dicka, il corazziere che non ama i profili web

Il 23enne arriva a parametro zero e rappresenta un gran colpo considerata la concorrenza di Milan e Barça che però si sono mosse tardi. N'Dicka ha mantenuto la parola con Mourinho e sposato il progetto giallorosso. Mancino, cattivo, forte fisicamente e sulle palle inattive (nessun difensore in Bundesliga ha propiziato più gol in questi 5 anni), N'Dicka rappresenta il giocatore ideale per Mou che ne apprezza molto anche le doti umane. Sesto e ultimo figlio (5 maschi) di genitori separati, Evan non sembra come tutti gli altri coetanei: "Se non fossi un calciatore professionista non avrei nemmeno un account Instagram. Pubblico solo il lavoro sul campo. Non mi piace far vedere che viaggio o compro macchine, non è rispettoso. Nella mia famiglia nessuno ha i social. Mio papà era severo, lavorava nella sicurezza. Non ricordo un suo abbraccio. Mia mamma faceva la donna delle pulizie e vuole ancora che io finisca la scuola, mi manca un anno. Non serve un diploma per essere intelligenti".