Auto danneggiate a Ciampino per Lukaku, i tifosi rischiano fino a 5 anni

La festa per Lukaku finisce sotto indagine. O meglio ci finiscono almeno una ventina di incivili che, per salutare l'arrivo del nuovo campione, hanno deciso di arrampicarsi e poi saltare di gioia su tettini e cofani delle auto dei dipendenti dello scalo parcheggiate in sosta, scrive Francesco Balzani su Leggo. La procura di Velletri ha, infatti, aperto un'inchiesta per risalire all'identità dei tifosi che hanno distrutto diverse vetture nel parcheggio 9 dell'aeroporto di Ciampino. Il reato contestato è quello di danneggiamento in manifestazione aperta al pubblico, che prevede pene fino a 5 anni di reclusione.