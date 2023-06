Arriva Aouar: per lui la maglia di Zaniolo

Il primo colpo è già in archivio, il secondo verrà ufficializzato entro venerdì, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma sorpassa il Milan due volte e si aggiudica i primi due acquisti a zero euro. Ieri in una Trigoria deserta ha fatto capolino Houssem Aouar che ha scelto la maglia di Zaniolo (la 22) e le parole giuste: "Mi hanno cercato un anno fa e non ci ho pensato troppo. La Roma è un grande club con una stona importante, come ha dimostrato quest'anno in

Europa League. E i tifosi sono da brividi». Poi le foto di rito per l'ex centrocampista del Lione e la firma sul quinquennale da circa 2,5 milioni. Qualcosa in più prenderà N'Dicka. Il difensore ha firmato il quinquennale proposto dalla Roma respingendo il tentativo di inserimento del Milan. Giovedì l'ex Eintracht svolgerà le visite mediche. Un doppio colpo a zero prima di qualche cessione inevitabile per far quadrare i conti entro il 30 giugno. A salvare Pinto potrebbero pensarci Ibanez o i giovani lanciati da Mourinho. Da Zalewski a Bove passando per Missori,Tahirovic e Volpato. La Roma non vorrebbe privarsene ma l'infortunio di Abraham ha complicato i piani del ds che ora valuta le offerte per i gioielli cresciuti a Trigoria, anche perché si tratterebbe di plusvalenze secche tanto care all'Uefa. Zalewski è seguito da tempo da Dortmund e Fulham. Più probabili le partenze di Missori, Volpato e Tahirovic, magari col diritto di recompra. I primi due piacciono al Sassuolo a prescindere dalla trattativa per Frattesi, che resta in attesa della Roma fino ai primi di luglio prima di dire sì alla Juve.