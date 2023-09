Aouar You? L’algerino ora deve convincere Mourinho

Aouar you? La domanda, con tanto di consapevole storpiatura, nasce spontanea, scrie Francesco Balzani su Leggo. Perché dopo il buon esordio di agosto l'algerino che sembrava imprescindibile è letteralmente sparito tra infortuni, bocciature e equivoci tattici ancora da risolvere. L'ex stellina del Lione, arrivato a parametro zero, aveva stupito tutti con Salernitana e Verona salvo poi dover alzare bandiera bianca col Milan. Stop muscolare, uno dei tanti in casa giallorossa. Non il primo per Aouar che l'anno scorso aveva dovuto saltare una decina di partite per infortuni. Il centrocampista ha rinunciato alla Nazionale, è tornato in gruppo e ha giocato (male) contro lo Sheriff. "Ha un ritmo basso, lo chiamo il ritmo della paura dopo un infortunio muscolare", ha sentenziato Mou che a Torino l'ha lasciato in panchina per tutta la partita complice anche un terreno di gioco indegno.