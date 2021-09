Zaniolo si ferma: l’allergia di Mourinho per le soste

Stop precauzionale per l'attaccante dopo una botta in Nazionale

Un anno dopo la seconda rottura del ginocchio, Nicolò Zaniolo rimedia un altro stop. Nulla di così grave questa volta, ma una contusione da tenere sotto controllo e che lo mette in dubbio per il match di domenica contro il Sassuolo, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Mourinho aveva recentemente criticato questi stop per le nazionali, soprattutto quando si tratta di amichevoli. Lo Special One vive con apprensione questi giorni, aspettando le notizie che arrivano dai vari ritiri. Zaniolo non è tornato a Roma ma è rimasto in ritiro con gli Azzurri. Mou e il suo staff hanno invece preparato il programma per il tour di force nel quale sarà impegnata le Roma nel prossimo mese.