Zaniolo rientra, il peggio è superato. “Voglio l’Europeo”

Nicolò Zaniolo sembra ormai aver messo alle proprie spalle il periodo buio che aveva caratterizzato la sua vita, come riporta La Repubblica.

Il giocatore infatti ha superato nella giornata di ieri le visite mediche di routine a Villa Stuart, dopo esser tornato negativo al Covid-19. Il 22 giallorosso potrà ora tornare ad allenarsi a Trigoria, sperando di essere di nuovo a disposizione del tecnico Fonseca per aprile e di Mancini in vista dell’Europeo.

Intanto Zaniolo attraverso una sua intervista giura amore alla maglia della Roma: “La Roma mi ha cambiato la vita, mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare un uomo, regalandomi tanta popolarità: come posso non amarla?. I due infortuni sono state delle mazzate ma mi hanno fatto crescere caratterialmente. Ora ce la metterò tutta per andare all’Europeo con l’Italia, provando a vincerlo”.