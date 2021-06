Xhaka-Koopmeiners, idee a centrocampo

Lo svizzero ha ammesso di essere interessato, dall'olandese arrivano anche messaggi social

Che la Roma di José Mourinho stia cercando un centrocampista è sempre più una certezza. Tiago Pinto - che il prossimo fine settimana dovrebbe volare a Londra per fare il punto di mercato con Mourinho - è sul tavolo di varie trattative, scrive Francesca Ferrazza su "La Repubblica". Detto dello svizzero Xhaka, l'interesse del club è orientato anche verso Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Az Alkmaar. Non sembra una trattativa in dirittura d'arrivo, ma appare evidente come Mourinho voglia mettere mano al centrocampo. Florenzi poi è corteggiato dall'Inter, oppure potrebbe andare in Inghilterra, con il suo cartellino valutato intorno ai 10 milioni.