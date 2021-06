Xhaka a un passo. Mourinho si allena: “sbarco” il 6 luglio

Il centrocampista svizzero dell'Arsenal potrebbe firmare entro sabato

Granit Xhaka potrebbe essere il primo acquisto della Roma, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Il centrocampista è uno dei nomi richiesti da Mourinho e il club giallorosso potrebbe schiacciare l’acceleratore per chiudere con l’Arsenal la prossima settimana. Una ventina di milioni, il costo del cartellino. Lo Special One monitora tutto a distanza e dà l’ufficialità del raduno romanista. “Il 6 luglio sta arrivando, grazie Carlito“, scrive il tecnico sotto due foto postate su Instagram mentre si allena a Londra, insieme a Carlos Lalin, preparatore atletico suo fedelissimo.

Un messaggio per i tifosi e per mettere pressione ai giocatori, facendo sapere a tutti che manca meno di un mese al raduno della sua Roma. Ancora non sono note data e modalità della presentazione, ma dal 6 luglio si comincerà sul serio.