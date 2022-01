Veretout ora è un caso. Sabatini in pressing, ma Fazio non cede

Nessuno scambio in vista per il francese, ma se arriverà l'offerta giusta in estate le strategie giallorosse potrebbero cambiare

Da titolare inamovibile a caso. Il tutto con la finestra di mercato aperta e il discorso sul rinnovo (con cospicuo adeguamento) rinviato a fine stagione. La versione attuale di Jordan Veretout è ben lontana dal giocatore ammirato in passato. E nessuno - si legge su 'La Repubblica' - dentro Trigoria si sente di giurare che continuerà ad esser un titolare inamovibile della Roma del futuro. L’agente Giuffredi ha affermato che Jordan rimarrà in giallorosso almeno fino al termine della stagione. Nessuno scambio in vista con Ndombele del Tottenham o alcuna cessione imminente per avere il cash per arrivare a Kamara, che il presidente Longoria ha quasi tolto dal mercato. Ma qualora dovesse arrivare l’offerta giusta in estate (bastano 12 milioni per non far registrare minusvalenze), le strategie di mercato giallorosse potrebbero cambiare. Rimane invece il Valencia l’unica pista percorribile per Diawara. Così come lo è la Salernitana per Fazio: Sabatini ha fatto la sua mossa, si attende la decisione dell’argentino. Ma i segnali non sono positivi.